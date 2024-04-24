Ещё один повод заняться малым бизнесом: предприниматели получили приоритетное право на выкуп государственной недвижимости

Недавние поправки в законодательство о приватизации открывают новые возможности для малого и среднего бизнеса в России.
Теперь представители этого сектора имеют право на приоритетный выкуп государственной недвижимости, которую они арендовали. Минимальные сроки аренды были сокращены для облегчения этого процесса, хотя для объектов, уже включенных в Перечень для передачи малому и среднему бизнесу, остается двухлетний срок. Эти изменения способствуют большему числу предпринимателей, желающих выкупить арендованное имущество с государственной поддержкой, сообщает "Российская газета".
Помимо этого, с 1 июля 2024 года вступают в силу поправки, улучшающие процедуру продажи нереализованного имущества. Новая система, заменяющая продажу без объявления цены, устанавливает минимальную стоимость неликвида и открытый процесс торгов, где участники могут перебивать цену в режиме реального времени. Эти изменения призваны увеличить прозрачность и конкуренцию на рынке недвижимости, что может быть выгодно для специализированных предпринимателей.
Экспертный анализ указывает на важность следить за подобными изменениями, так как они могут предоставить дополнительные возможности для бизнеса. Отслеживание законопроектов на ранних стадиях позволяет принять необходимые меры для использования новых преференций и адаптации бизнес-стратегий.
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