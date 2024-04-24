Tesla готовится к сокращению рабочих мест на немецком заводе в связи с динамикой рынка

Tesla начала массово увольнять сотрудников в Европе

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автомобильный производитель из США Tesla объявил о своем намерении сократить 400 сотрудников на своем заводе в Германии, что составляет примерно три процента от общего числа сотрудников.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эту информацию передает агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление компании.

В Tesla выразили надежду, что им удастся провести сокращения без применения вынужденных увольнений. В настоящее время руководство ведет переговоры с представителями рабочего совета завода.

Гигафабрика в Грюнхайде, расположенная недалеко от Берлина, является единственным заводом Tesla в Европе. В компании отметили, что, хотя они не желают принимать такие меры, мировые тенденции на рынке электромобилей создают сложные вызовы.