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Мир на пороге судьбоносных событий: эксперт предрек мировую войну из-за конфискации активов РФ

Эксперт: конфискация российских активов развяжет экономическую войну

1:28
Экономика

Конфискация российских активов в США, по мнению Анатолия Капустина, заведующего кафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, является необоснованным политическим актом, который, вероятно, усугубит экономическую войну между двумя странами, сообщает NEWS.ru.

Эксперт: конфискация российских активов развяжет экономическую войну
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

Он также считает, что такие действия представляют собой грубейшее нарушение международного права.

Капустин предвидит возможность мировой экономической войны из-за конфискации активов РФ. По его мнению, Россия, вероятно, не примет без возражений факт конфискации своих активов без соответствующих правовых оснований, что может привести к обращению в международные суды, включая арбитражные и Международный суд ООН.

Он также считает, что это действие можно расценить как экономическую атаку на Россию, что, вероятно, заставит ее принять аналогичные контрмеры.

Капустин также подчеркивает, что Европейский союз может последовать примеру США и заморозить российские активы, что, по его мнению, приведет к серьезным конфликтам и потрясениям в мировой экономике.

Эксперт также предупреждает, что подобные действия США и ЕС могут подорвать доверие к системе международных финансовых отношений в целом. Он отмечает необходимость серьезного обдумывания подобных шагов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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