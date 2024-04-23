В России изменятся условия оплаты сверхурочной работы: подробности нового закона

Принят закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы в России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует порядок определения размера доплаты за сверхурочную работу.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, оплата за сверхурочную работу должна включать компенсационные выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Указанный документ учитывает различные системы оплаты труда, включая тарифные ставки, оклады, а также бестарифные, сдельные и другие системы.

Ранее действовавшая норма по оплате сверхурочной работы позволяла оплачивать переработку исключительно на основе тарифной ставки, без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Новый закон вступит в силу с 1 сентября.