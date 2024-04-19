Золотые портфели потускнели: самые обедневшие миллиардеры России

По данным журнала Forbes, Александр Мамут стал самым обедневшим из российских миллиардеров. Его состояние сократилось на 40% за последний год и теперь оценивается в $1,2 миллиарда, в сравнении с $2,5 миллиарда в 2019 году. Причиной снижения капитала Мамута называются неудачные инвестиции.
На втором месте в списке Forbes оказался Андрей Кривенко, основатель сети магазинов "ВкусВилл". За год его состояние упало на 29%, достигнув $1,5 миллиарда. Предприниматель передал почти 20% акций своей компании топ-менеджеру.
Тройку замыкает Артем Хачатрян, сооснователь сети магазинов "ФиксПрайс". Его состояние сократилось на 24% до $1,6 миллиарда после того, как он продал пакет акций.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.