Иранские ракеты "ударили" по кредитному рейтингу Израиля: S&P понизило его с "AA-" до "А+"

Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля с "AA-" до "А+"

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Израиля с "AA-" до "A+" с негативным прогнозом.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Это решение было принято на фоне ухудшения отношений между Израилем и Ираном, а также в свете ожидаемого увеличения дефицита государственного бюджета страны. Согласно S&P, расходы на оборону, вероятно, вырастут до такой степени, что дефицит бюджета составит около 8% ВВП в 2024 году, сообщает ТАСС.

Это уже второе снижение кредитного рейтинга Израиля со стороны международных рейтинговых агентств. Ранее агентство Moody's также снизило долгосрочные рейтинги Израиля до уровня "A2" с негативным прогнозом, подчеркивая схожие факторы нестабильности и риска для экономики страны.