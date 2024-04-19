Иранские ракеты "ударили" по кредитному рейтингу Израиля: S&P понизило его с "AA-" до "А+"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Израиля с "AA-" до "A+" с негативным прогнозом.
Это решение было принято на фоне ухудшения отношений между Израилем и Ираном, а также в свете ожидаемого увеличения дефицита государственного бюджета страны. Согласно S&P, расходы на оборону, вероятно, вырастут до такой степени, что дефицит бюджета составит около 8% ВВП в 2024 году, сообщает ТАСС.
Это уже второе снижение кредитного рейтинга Израиля со стороны международных рейтинговых агентств. Ранее агентство Moody's также снизило долгосрочные рейтинги Израиля до уровня "A2" с негативным прогнозом, подчеркивая схожие факторы нестабильности и риска для экономики страны.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.