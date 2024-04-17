Спрос на гособлигации ослаб: эксперты назвали возможные причины падения интереса к этим ценным бумагам

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"Эксперт РА": в первом квартале 2024 года ослаб спрос инвесторов на гособлигации

1:44
Экономика

В первом квартале 2024 года интерес инвесторов к длинным облигациям федерального займа (ОФЗ) снизился, как отмечают аналитики. Это проявилось в снижении коэффициента Bid/Cover, который показывает соотношение общего спроса инвесторов к объему размещаемых бумаг.

"Эксперт РА": в первом квартале 2024 года ослаб спрос инвесторов на гособлигации
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Вместе с тем, специалисты высказывают предположение, что в будущем спрос на государственные облигации может возрасти, особенно при условии смягчения политики Центрального Банка и замедления темпов инфляции.

Низкий спрос на облигации объясняется несколькими факторами.

Во-первых, инвесторы ожидали более быстрого снижения ключевой ставки со стороны Центрального Банка, что могло бы сделать облигации более привлекательными. Однако, Центральный Банк не проводил смягчения денежно-кредитной политики, сохраняя ставку на уровне 16%, что оказало давление на цены облигаций и привело к низкому спросу, сообщает РБК со ссылкой на "Эксперт РА".

Кроме того, сохранение инфляционных рисков также оказывает влияние на спрос на облигации. Пока эти риски остаются высокими, Центральный Банк вероятно не будет снижать ставки.

Другим важным фактором является высокий объем заимствований под высокую ставку со стороны Минфина, что также оказывает дополнительное давление на рынок облигаций.

Кроме того, на вторичном рынке возможно увеличение предложения, поскольку кредитные организации, которые ранее приобретали ОФЗ на аукционах Минфина, сейчас, возможно, "освобождают" свои лимиты, что может привести к дополнительному давлению на цены облигаций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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