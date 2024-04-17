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"Банки одновременно направляют претензию и основному должнику, и поручителю": россиянам рассказали, чем рискуют поручители по кредитам

Адвокат Самарина: поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно

1:29
Экономика

При оформлении кредита, особенно на крупные суммы, банки часто сталкиваются с ситуациями, когда заемщик оказывается недостаточно надежным. Особенно это актуально в случаях, когда у заемщика отсутствует кредитная история или же она испорчена. В таких ситуациях на помощь может прийти поручитель. Эксперты, опрашиваемые порталом aif.ru, поделились информацией о рисках, заключенных в акте поручительства.

Адвокат Самарина: поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Поручитель — это лицо, которое берет на себя обязательство по выплате кредита в случае, если заемщик (или созаемщик) не в состоянии будет справиться с погашением задолженности.

Адвокат Ольга Самарина поясняет, что при неисполнении должником своих обязательств, поручитель и должник несут солидарную ответственность перед кредитором, то есть на равных условиях. Если заемщик не выполнил обязательства по возврату долга, кредитор вправе обратиться с иском в суд к поручителю как за всей суммой долга, так и за его часть, если иное не предусмотрено в договоре поручительства.

В случае, если ответственность поручителя ограничена договором, то банк сможет требовать погашения лишь суммы, указанной в документе. Обычно, в случае просрочки оплаты основного должника, банки отправляют уведомление как самому заемщику, так и поручителю, требуя погашения долга, а также начисленных штрафов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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