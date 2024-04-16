"К 2028 году мы получим достаточно существенную прибавку к производству дизеля и бензина": российским НПЗ добавят мощности

К 2028 году российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) планируют значительно увеличить производственные мощности по производству бензина и дизельного топлива, сообщает EADaily.
По словам первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, инвестиционные соглашения о модернизации НПЗ уже в процессе реализации и должны привести к существенному увеличению объемов производства.
Он также отметил, что министерства энергетики и финансов активно работают над обеспечением баланса между потребностями бюджета и необходимостью сохранения достаточного инвестиционного ресурса в нефтяной отрасли.
Эти усилия позволят значительно увеличить производство нефтепродуктов в стране и обеспечить стабильное снабжение рынка топливом.
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