В США заявили, что сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа

Помощник госсекретаря США: хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт заявил, что санкции со стороны Соединенных Штатов нацелены на препятствование реализации второго арктического проекта в России, сообщает EADaily.

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Целью является блокирование строительства "Арктик СПГ — 2" и предотвращение возможности России перенаправить газ, который ранее поставлялся в Европу.

"Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — заявил он.

В ноябре 2023 года США ввели прямые санкции в отношении "Арктик СПГ — 2". Согласно информации из The Wall Street Journal, у проекта возникли трудности с получением танкеров СПГ, изготовленных в Южной Корее.