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Помощник госсекретаря США: хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым

0:43
Экономика

Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт заявил, что санкции со стороны Соединенных Штатов нацелены на препятствование реализации второго арктического проекта в России, сообщает EADaily.

Помощник госсекретаря США: хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0

Целью является блокирование строительства "Арктик СПГ — 2" и предотвращение возможности России перенаправить газ, который ранее поставлялся в Европу.

"Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — заявил он.

В ноябре 2023 года США ввели прямые санкции в отношении "Арктик СПГ — 2". Согласно информации из The Wall Street Journal, у проекта возникли трудности с получением танкеров СПГ, изготовленных в Южной Корее. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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