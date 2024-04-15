В США заявили, что сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа

Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт заявил, что санкции со стороны Соединенных Штатов нацелены на препятствование реализации второго арктического проекта в России, сообщает EADaily.
Целью является блокирование строительства "Арктик СПГ — 2" и предотвращение возможности России перенаправить газ, который ранее поставлялся в Европу.
"Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — заявил он.
В ноябре 2023 года США ввели прямые санкции в отношении "Арктик СПГ — 2". Согласно информации из The Wall Street Journal, у проекта возникли трудности с получением танкеров СПГ, изготовленных в Южной Корее.
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