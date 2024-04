В США заявили, что сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа

Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт заявил, что санкции со стороны Соединенных Штатов нацелены на препятствование реализации второго арктического проекта в России, сообщает EADaily.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0