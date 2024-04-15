Дмитрий Песков назвал обоюдоострым оружием санкции против алюминия, меди и никеля

Песков считает санкции на алюминий, медь и никель из России обоюдоострым оружием

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает обоюдоострым оружием запрет на ввоз алюминия, меди и никеля из России.

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним, что ранее США ограничили импорт этих металлов происхождения РФ.

В Кремле на эти ограничения реагируют так же, как и на остальные. Их считают незаконными.

"Эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. Они будут так же бить по интересам тех, кто их вводит", — приводят слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы российского государства также рассказал о дестабилизации цен на рынке в указанном сегменте.

Издание Bloomberg, ссылаясь на Лондонскую биржу металлов, ранее сообщило, что алюминий подорожал на 9,4 процента, а никель — на 8,8 процента.