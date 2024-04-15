Дмитрий Песков назвал обоюдоострым оружием санкции против алюминия, меди и никеля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает обоюдоострым оружием запрет на ввоз алюминия, меди и никеля из России.
Напомним, что ранее США ограничили импорт этих металлов происхождения РФ.
В Кремле на эти ограничения реагируют так же, как и на остальные. Их считают незаконными.
"Эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. Они будут так же бить по интересам тех, кто их вводит", — приводят слова Дмитрия Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь главы российского государства также рассказал о дестабилизации цен на рынке в указанном сегменте.
Издание Bloomberg, ссылаясь на Лондонскую биржу металлов, ранее сообщило, что алюминий подорожал на 9,4 процента, а никель — на 8,8 процента.
Также повысился гонорар сына шансонье.