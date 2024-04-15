Деньги Запада идут мимо украинских граждан: пенсия большинства украинцев не превышает пяти тысяч гривен

Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинский пенсионный фонд опубликовал статистику, которую проанализировали СМИ. По данным украинских изданий, более половины пенсионеров в стране получают пенсию в размере пяти тысяч гривен, что составляет менее 12 тысяч рублей.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

27% жителей Украины получают пенсию до трех тысяч гривен, что около семи тысяч рублей, в то время как 17% получают пенсию до четырех тысяч, что соответствует 9500 рублей.

Высокую пенсию размером выше 10 тысяч гривен, что менее 24 тысяч рублей, получают лишь около 12 процентов пенсионеров на Украине.

Ранее британское издание The London Crier сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк 18 века.