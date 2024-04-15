Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЗАЭС: выходные были напряжёнными, но без прилётов
IDC: глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8%
Глава СБУ Малюк* подал апелляцию в российский суд
Кологривый заявил, что Иван Янковский получил главную роль в "Слове пацана" без кастинга
Рассказываем как размножать жимолость
Депутат Татьяна Буцкая: программу восстановления после родов нужно ввести в ОМС
Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области
Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"
Деньги Запада идут мимо украинских граждан: пенсия большинства украинцев не превышает пяти тысяч гривен

Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров

0:51
Экономика

Украинский пенсионный фонд опубликовал статистику, которую проанализировали СМИ. По данным украинских изданий, более половины пенсионеров в стране получают пенсию в размере пяти тысяч гривен, что составляет менее 12 тысяч рублей.

Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

27% жителей Украины получают пенсию до трех тысяч гривен, что около семи тысяч рублей, в то время как 17% получают пенсию до четырех тысяч, что соответствует 9500 рублей.

Высокую пенсию размером выше 10 тысяч гривен, что менее 24 тысяч рублей, получают лишь около 12 процентов пенсионеров на Украине.

Ранее британское издание The London Crier сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк 18 века.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
IDC: глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8%
Глава СБУ Малюк* подал апелляцию в российский суд
Кологривый заявил, что Иван Янковский получил главную роль в "Слове пацана" без кастинга
Рассказываем как размножать жимолость
Депутат Татьяна Буцкая: программу восстановления после родов нужно ввести в ОМС
Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области
Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров
Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"
Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников