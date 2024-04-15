Украинский пенсионный фонд опубликовал статистику, которую проанализировали СМИ. По данным украинских изданий, более половины пенсионеров в стране получают пенсию в размере пяти тысяч гривен, что составляет менее 12 тысяч рублей.
27% жителей Украины получают пенсию до трех тысяч гривен, что около семи тысяч рублей, в то время как 17% получают пенсию до четырех тысяч, что соответствует 9500 рублей.
Высокую пенсию размером выше 10 тысяч гривен, что менее 24 тысяч рублей, получают лишь около 12 процентов пенсионеров на Украине.
Ранее британское издание The London Crier сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк 18 века.
Также повысился гонорар сына шансонье.