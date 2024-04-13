Новые возможности: граждане России с 1 мая смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП

Центробанк отменил комиссию за переводы между своими счетами

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 мая 2024 года Центробанк России отменит комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП).

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Это решение значительно упростит взаимодействие физических лиц с СБП и позволит избежать неудобств, связанных с лимитами. Нововведение, получившее название Ме2Ме-перевод, позволит россиянам переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами бесплатно.

Данное изменение будет особенно востребовано у тех россиян, у которых есть счета в нескольких банках. Однако лимиты на переводы между гражданами (С2С-переводы) останутся прежними — 100 тыс. рублей в месяц. За суммы свыше этого лимита будет взиматься комиссия в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей.

Эксперт Антон Сергунов в беседе с "Российской газетой" отметил, что данная инициатива поможет банкам сохранить клиентов, которые ранее были вынуждены вести все свои счета в рамках одного банка из-за лимитов и комиссий. Упрощение процесса переводов также сократит долю наличных средств в обороте и способствует увеличению остатков на счетах в банках.