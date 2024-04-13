Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем о болезни растений - бурая пятнистость
Почему собака может стать грустной и подавленной?
Действительно ли касторовое масло способствует росту ресниц
Почему собаки воют и как с этим бороться
Нержавеющая сталь: история создания и основные преимущества
Почему собаки постоянно облизываются?
Юлия Пересильд станет любовницей Петра I в фильме "Рождение империи"
Как подготовить дом к появлению питомца
Почему собаки такие преданные и любят людей
Новые возможности: граждане России с 1 мая смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП

Центробанк отменил комиссию за переводы между своими счетами

1:16
Экономика

С 1 мая 2024 года Центробанк России отменит комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП).

Центробанк отменил комиссию за переводы между своими счетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это решение значительно упростит взаимодействие физических лиц с СБП и позволит избежать неудобств, связанных с лимитами. Нововведение, получившее название Ме2Ме-перевод, позволит россиянам переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами бесплатно.

Данное изменение будет особенно востребовано у тех россиян, у которых есть счета в нескольких банках. Однако лимиты на переводы между гражданами (С2С-переводы) останутся прежними — 100 тыс. рублей в месяц. За суммы свыше этого лимита будет взиматься комиссия в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей.

Эксперт Антон Сергунов в беседе с "Российской газетой" отметил, что данная инициатива поможет банкам сохранить клиентов, которые ранее были вынуждены вести все свои счета в рамках одного банка из-за лимитов и комиссий. Упрощение процесса переводов также сократит долю наличных средств в обороте и способствует увеличению остатков на счетах в банках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Почему собаки такие преданные и любят людей
Краткосрочные полисы ОСАГО: кто выигрывает и кто проигрывает?
Тренер назвал лучшие упражнения с теннисным мячом для развития координации
Почему собака лижет лицо?
Центробанк отменил комиссию за переводы между своими счетами
Почему собаки так любят своих хозяев?
Стоимость услуг такси может вырасти на 30% к концу 2024 года
Почему собаки предпочитают спать с хозяином
Дэвида Бекхэма раскритиковали за подпись к фото с 12-летней дочерью
Топ-3 самых популярных направления для пляжного отдыха в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников