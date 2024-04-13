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Стало известно, сколько граждан РФ готовы воспользоваться самозапретом на кредиты

40,3% опрошенных россиян готовы воспользоваться самозапретом на кредиты

Экономика

Почти половина опрошенных россиян, а именно 40,3%, выразили готовность воспользоваться самозапретом на кредиты.

40,3% опрошенных россиян готовы воспользоваться самозапретом на кредиты
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Эти данные были получены из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого опубликованы изданием "Газета.Ru".

За год доля граждан, готовых обратиться за помощью к самозапрету, выросла на 10,8 процентных пункта, что составляет более трети участников опроса. Ответивших отрицательно оказалось 36,8%, что на 3,3 п. п. больше, чем в предыдущем исследовании. В то время как доля тех, кто не смог определиться с ответом, уменьшилась с 37% до 22,9%.

Участникам опроса, выразившим готовность ввести самозапрет на кредиты, предложили указать, какие ограничения они бы выбрали для себя. 37,5% опрошенных выбрали запрет на получение кредита от их имени, 26,7% предпочли бы ограничение по виду кредитора (банк или МФО), а 11,4% поддержали оба варианта. Трудности с ответом испытало 24,4% участников исследования.

Закон о возможности для граждан установить запрет на заключение договоров на получение потребительских кредитов или займов был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 февраля 2024 года и вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Исследование было проведено с 25 по 31 марта 2024 года среди 1 500 респондентов по всей России, достигших 18 лет. Полученные результаты были сопоставлены с аналогичным опросом, проведенным в октябре 2023 года, когда законопроект находился на стадии одобрения в первом чтении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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