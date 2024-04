Стало известно, сколько граждан РФ готовы воспользоваться самозапретом на кредиты

Почти половина опрошенных россиян, а именно 40,3%, выразили готовность воспользоваться самозапретом на кредиты.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain