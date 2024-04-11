Андрей Костин сообщил об увеличении отказов в проведении платежей из России

Глава ВТБ Костин: банки дружественных стран стали резко отказываться от проведения платежей из РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о том, что очень резко банки дружественных стран увеличили число отказов в проведении платежей из России.

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Он рассказал об этом на съезде Ассоциации банков РФ.

По словам Костина, количество кредитных организаций, готовых работать с нашей страной, со временем уменьшается.

"После ужесточения режима антироссийских санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин", — цитируют РИА Новости Андрея Костина.

Банкир, подводя итоги, сказал, что если в 2023-м году стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральная проблема — география (Россия).