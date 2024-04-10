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Росстат доложил о некотором росте инфляции в России

Инфляция в России в марте составила 7,7 % в годовом выражении

1:24
Экономика

По данным Центрального банка и Росстата инфляция в марте 2024 года составила 7,7% в годовом выражении.

Эти показатели несколько выше целевых показателей в 5 — 6%.

Экономисты выделяют следующие факторы, которые влияют на рост инфляции.

  1. Сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном объёме денежной массы в обращении.
  2. Рост государственных расходов за счёт эмиссии.
  3. Чрезмерное расширение объёмов кредитования компаний и частных лиц.
  4. Монополизм в экономике, когда крупные фирмы определяют стоимость своей продукции и издержки.
  5. Нерациональная структура экономики, которая характеризуется преобладанием тяжёлой промышленности и недостаточным развитием лёгкой промышленности и сферы услуг.
  6. Монополия государства на внешнюю торговлю и валютные операции.
  7. Чрезмерный рост цен на нефть и другие экспортные товары.
  8. Ослабление национальной валюты по отношению к другим валютам.
  9. Инфляционные ожидания экономических агентов, которые могут привести к росту спроса на товары и услуги и ускорению инфляции.
  10. Рост цен на импортные товары из-за изменения курсов валют и таможенных пошлин.

Вместе с тем инфляция в России в последние годы не только не выше, чем в Европе, но даже существенно ниже, чем в большинстве стран востока и юга Евросоюза. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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