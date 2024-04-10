Росстат доложил о некотором росте инфляции в России

Инфляция в России в марте составила 7,7 % в годовом выражении

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Центрального банка и Росстата инфляция в марте 2024 года составила 7,7% в годовом выражении.

Эти показатели несколько выше целевых показателей в 5 — 6%.

Экономисты выделяют следующие факторы, которые влияют на рост инфляции.

Сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном объёме денежной массы в обращении. Рост государственных расходов за счёт эмиссии. Чрезмерное расширение объёмов кредитования компаний и частных лиц. Монополизм в экономике, когда крупные фирмы определяют стоимость своей продукции и издержки. Нерациональная структура экономики, которая характеризуется преобладанием тяжёлой промышленности и недостаточным развитием лёгкой промышленности и сферы услуг. Монополия государства на внешнюю торговлю и валютные операции. Чрезмерный рост цен на нефть и другие экспортные товары. Ослабление национальной валюты по отношению к другим валютам. Инфляционные ожидания экономических агентов, которые могут привести к росту спроса на товары и услуги и ускорению инфляции. Рост цен на импортные товары из-за изменения курсов валют и таможенных пошлин.

Вместе с тем инфляция в России в последние годы не только не выше, чем в Европе, но даже существенно ниже, чем в большинстве стран востока и юга Евросоюза.