Росстат доложил о некотором росте инфляции в России
Инфляция в России в марте составила 7,7 % в годовом выражении
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По данным Центрального банка и Росстата инфляция в марте 2024 года составила 7,7% в годовом выражении.
Эти показатели несколько выше целевых показателей в 5 — 6%.
Экономисты выделяют следующие факторы, которые влияют на рост инфляции.
- Сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном объёме денежной массы в обращении.
- Рост государственных расходов за счёт эмиссии.
- Чрезмерное расширение объёмов кредитования компаний и частных лиц.
- Монополизм в экономике, когда крупные фирмы определяют стоимость своей продукции и издержки.
- Нерациональная структура экономики, которая характеризуется преобладанием тяжёлой промышленности и недостаточным развитием лёгкой промышленности и сферы услуг.
- Монополия государства на внешнюю торговлю и валютные операции.
- Чрезмерный рост цен на нефть и другие экспортные товары.
- Ослабление национальной валюты по отношению к другим валютам.
- Инфляционные ожидания экономических агентов, которые могут привести к росту спроса на товары и услуги и ускорению инфляции.
- Рост цен на импортные товары из-за изменения курсов валют и таможенных пошлин.
Вместе с тем инфляция в России в последние годы не только не выше, чем в Европе, но даже существенно ниже, чем в большинстве стран востока и юга Евросоюза.
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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру