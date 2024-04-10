Доллар по 100: экономист посоветовал россиянам готовиться к ослаблению национальной валюты

Аналитик Зварич: российскую валюту в течение года ждут колебания

По данным портала "Банки.ру", аналитик финансового Богдан Зварич делает прогноз о возможных колебаниях российской валюты в течение года, предвидя вероятность преодоления критической отметки в 100 рублей за доллар.

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По словам эксперта, существует риск ослабления рубля до отметки 95-100 рублей, и данный негативный сценарий может осуществиться к концу 2024 года.

Зварич отмечает, что на данный момент отсутствуют факторы, способствующие укреплению рубля. По мнению аналитика, вероятность укрепления валюты до уровня 80-85 рублей крайне мала.

Ослабление рубля, по мнению специалиста, может произойти в основном из-за санкционного давления и увеличения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.

На текущий момент рубль торгуется в районе 92-93 рублей за доллар, однако ситуация по-прежнему остается под внимательным наблюдением экспертов.