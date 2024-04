Доллар по 100: экономист посоветовал россиянам готовиться к ослаблению национальной валюты

По данным портала "Банки.ру", аналитик финансового Богдан Зварич делает прогноз о возможных колебаниях российской валюты в течение года, предвидя вероятность преодоления критической отметки в 100 рублей за доллар.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0