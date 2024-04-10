Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, выступила с предложением сделать обязательным для банков внедрение сервиса "второй руки", который будет использоваться пожилыми клиентами для привлечения доверенного лица при совершении банковских операций.
Набиуллина подчеркнула, что мошенники часто "атакуют" именно пожилых людей, и предложила закрепить законодательно механизм "второй руки" для обеспечения безопасности финансовых транзакций, сообщает РБК.
Согласно рекомендациям Центрального банка, начиная с августа 2021 года банки должны предоставить своим клиентам возможность назначить доверенное лицо из числа других клиентов того же банка для проведения дополнительного контроля за сомнительными транзакциями.
Сервис "второй руки" рекомендован к использованию для граждан старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Это позволит повысить защиту финансовых интересов уязвимых категорий клиентов и сделает банковские операции более безопасными и прозрачными.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.