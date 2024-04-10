Пожилые люди смогут назначать доверенное лицо для проверки банковский операций: ЦБ поддержал законодательную инициативу, обязывающую банки внедрить сервис "второй руки"

Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис "второй руки"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, выступила с предложением сделать обязательным для банков внедрение сервиса "второй руки", который будет использоваться пожилыми клиентами для привлечения доверенного лица при совершении банковских операций.

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Набиуллина подчеркнула, что мошенники часто "атакуют" именно пожилых людей, и предложила закрепить законодательно механизм "второй руки" для обеспечения безопасности финансовых транзакций, сообщает РБК.

Согласно рекомендациям Центрального банка, начиная с августа 2021 года банки должны предоставить своим клиентам возможность назначить доверенное лицо из числа других клиентов того же банка для проведения дополнительного контроля за сомнительными транзакциями.

Сервис "второй руки" рекомендован к использованию для граждан старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Это позволит повысить защиту финансовых интересов уязвимых категорий клиентов и сделает банковские операции более безопасными и прозрачными.