Санкции против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена отменены

Санкции ЕС против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена отменены

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции в отношении совладельцев "Альфа-Групп", бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Предпринимателей включили в санкционные списки сразу после начала СВО. Основанием стала их близость к президенту России Владимиру Путину и предполагаемая поддержка российской агрессии, в том числе финансовая.

Сейчас же суд Евросоюза считает, что эти доводы были недоказанными.

"Выдвинутые основания не доказывают, что они поддержали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины", — говорится в решении суда.

Также в документе указано, что нет доказательств, что олигархи предоставили материальную или финансовую поддержку ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Кроме того, как пишет ТАСС, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.