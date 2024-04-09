Великобритания намерена передать замороженные российские активы Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что по вопросу конфискации замороженных активов РФ достигнут значительный прогресс.
Кэмерон заявил, что украинцам нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов (общая их стоимость оценивается в 300 миллиардов $). Также он отметил, что Великобритания добивается прогресса в получении доступа к этим средствам на согласованной основе и планирует поставить этот вопрос для окончательного решения на саммите G7.
"Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7".
Российские активы были заморожены в феврале 2022 года, однако по мере оскудения финансовой помощи Украине вопрос об их передаче Украине стал крайне актуальным. Однако подобный шаг может подорвать репутацию западных инвестиционных площадок.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.