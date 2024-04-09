Великобритания намерена передать замороженные российские активы Украине

Кэмерон обещал в США передать Украине российские активы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что по вопросу конфискации замороженных активов РФ достигнут значительный прогресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Кэмерон заявил, что украинцам нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов (общая их стоимость оценивается в 300 миллиардов $). Также он отметил, что Великобритания добивается прогресса в получении доступа к этим средствам на согласованной основе и планирует поставить этот вопрос для окончательного решения на саммите G7.

"Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7".



Российские активы были заморожены в феврале 2022 года, однако по мере оскудения финансовой помощи Украине вопрос об их передаче Украине стал крайне актуальным. Однако подобный шаг может подорвать репутацию западных инвестиционных площадок.