Российский эксперт рассказал, где лучше хранить деньги пенсионерам в 2024 году

Эксперт Зварич: для сохранения сбережений лучше использовать депозиты

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий аналитик Банки.ру и эксперт по финансовым вопросам, Богдан Зварич, поделился рекомендациями о том, как лучше всего хранить деньги для пенсионеров.

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Он отметил, что одним из наиболее безопасных способов сохранения сбережений является использование банковских счетов и депозитов. В настоящее время российские банки предлагают выгодные условия по вкладам, превышающие ставку Центробанка, сообщает издание "Пруфы.рф".

Богдан Зварич рекомендует сочетать эти два способа хранения денег для увеличения эффективности. Некоторые банки также готовы предложить пенсионерам улучшенные условия. К примеру, недавно Сбербанк увеличил процентные ставки для данной категории клиентов.

Ранее было объявлено о том, что пенсионеры могут открыть "Накопительный счет" в Сбербанке с процентной ставкой до 14% годовых. Ранее такая возможность была доступна только премиальным клиентам.

Директор департамента "Занять и сберегать" в Сбербанке Сергей Широков отметил, что воспользоваться "Накопительным счетом" может любой пенсионер, получающий пенсию на карту данного банка.