Ведущий аналитик Банки.ру и эксперт по финансовым вопросам, Богдан Зварич, поделился рекомендациями о том, как лучше всего хранить деньги для пенсионеров.
Он отметил, что одним из наиболее безопасных способов сохранения сбережений является использование банковских счетов и депозитов. В настоящее время российские банки предлагают выгодные условия по вкладам, превышающие ставку Центробанка, сообщает издание "Пруфы.рф".
Богдан Зварич рекомендует сочетать эти два способа хранения денег для увеличения эффективности. Некоторые банки также готовы предложить пенсионерам улучшенные условия. К примеру, недавно Сбербанк увеличил процентные ставки для данной категории клиентов.
Ранее было объявлено о том, что пенсионеры могут открыть "Накопительный счет" в Сбербанке с процентной ставкой до 14% годовых. Ранее такая возможность была доступна только премиальным клиентам.
Директор департамента "Занять и сберегать" в Сбербанке Сергей Широков отметил, что воспользоваться "Накопительным счетом" может любой пенсионер, получающий пенсию на карту данного банка.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.