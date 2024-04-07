Решил сменить вектор с Белоруссии на Сербию: крупный бизнесмен из ОАЭ продает свои активы

Reuters: бизнесмен Мохамед Аль-Аббар продает свои активы в Белоруссии

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мохамед Аль-Аббар, известный как один из крупнейших девелоперов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принял стратегическое решение о продаже своих активов в Белоруссии в связи с наложенными на эту страну санкциями Запада.

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Как стало известно из источников, близких к процессу, Мохамед Аль-Аббар, владеющий компанией Symphony Global Holdings, достиг предварительного соглашения о продаже своих интересов в крупном девелоперском проекте в Минске. Это решение отражает новые стратегические планы бизнесмена, который стоит за такими впечатляющими проектами, как строительство небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, сообщает Reuters.

Вместо вложений в Белоруссию, Аль-Аббар перенаправит свое внимание на потенциальный инвестиционный проект в Сербии. Он активно сотрудничает с Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы реализовать его. Подробности этой сделки пока не раскрываются, но она свидетельствует о стремлении обеих сторон к развитию деловых отношений.

Помимо этого, Мохамед Аль-Аббар и Джаред Кушнер ведут переговоры по возможности перепрофилирования бывшего здания штаба югославской армии в Белграде в жилой комплекс. Этот проект, если будет реализован, не только привлечет инвестиции, но и способствует развитию недвижимости и улучшению жилых условий в столице Сербии.