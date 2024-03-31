Эксперты назвали возможные причины стремительного падения стоимости газа в Европе в 2024 году

ТАСС: стоимость газа в Европе упала на 17% в первом квартале 2024 года

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на газ в Европе за январь-март 2024 года снизилась на 17%, достигнув уровня около $306 за 1 тыс. куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE и расчетам ТАСС.

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Основными причинами этого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и уменьшение спроса на газ в странах Евросоюза.

С начала декабря 2023 года, когда средняя цена газа составляла около $408 за 1 тыс. куб. м, цены начали постепенно снижаться. В январе 2024 года средняя цена снизилась до $337 (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале — до $288 (-51%), а в марте — до $302 (-38%).

Падение стоимости газа обусловлено высокой заполненностью газовых хранилищ, которая на данный момент составляет рекордные 59%. Это связано с тем, что европейские страны заполнили свои подземные хранилища газом на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа прошлого года, а к началу сезона было накоплено уже 99,63%.

Также следует отметить увеличение доли ветрогенерации в производстве электроэнергии Европейского союза в текущем году по сравнению с предыдущим. Этот фактор также оказывает свое влияние на спрос и цены на газ в регионе.