По горячим следам: посол Белоруссии потребовал списки виновных в срыве плана экспорта в Россию

Посол РБ в Москве Крутой заявил о необходимости наказать бизнес за спад экспорта в РФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о необходимости представить предложения по наказанию представителей маркетинговых служб предприятий, которые допустили отставание от запланированных темпов роста экспорта белорусских товаров в РФ.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

На видеоконференции участников рабочей группы, возглавляемой Крутым, он заявил об этой проблеме.

"Я буду вносить предложения по наказанию членов рабочей группы, а вы, в свою очередь, будете до этого вносить мне предложения по наказанию, в первую очередь, маркетинговых служб, замов по маркетингу конкретных предприятий", — сказал он.

В посольстве отметили, что обсуждение на заседании группы было напряженным, особенно для государственных органов и организаций, допустивших снижение темпов роста экспорта в январе-феврале 2024 года. Дипломаты обсудили причины снижения экспортных поставок и меры для исправления ситуации.

Напомним, в начале октября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию под руководством Дмитрия Крутого.