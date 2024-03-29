По горячим следам: посол Белоруссии потребовал списки виновных в срыве плана экспорта в Россию

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о необходимости представить предложения по наказанию представителей маркетинговых служб предприятий, которые допустили отставание от запланированных темпов роста экспорта белорусских товаров в РФ.
На видеоконференции участников рабочей группы, возглавляемой Крутым, он заявил об этой проблеме.
"Я буду вносить предложения по наказанию членов рабочей группы, а вы, в свою очередь, будете до этого вносить мне предложения по наказанию, в первую очередь, маркетинговых служб, замов по маркетингу конкретных предприятий", — сказал он.
В посольстве отметили, что обсуждение на заседании группы было напряженным, особенно для государственных органов и организаций, допустивших снижение темпов роста экспорта в январе-феврале 2024 года. Дипломаты обсудили причины снижения экспортных поставок и меры для исправления ситуации.
Напомним, в начале октября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию под руководством Дмитрия Крутого.
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