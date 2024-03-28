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"Попадёт под санкции очень быстро": В России не увидели смысла в создании альтернативы платёжной системы "Мир"

Аналитик Павлов: новая платёжная система очень быстро попадёт под антироссийские санкции в случае появления

1:04
Экономика

В России нет смысла создавать ещё одну платёжную систему — альтернативу НСПК. В беседе с Pravda.Ru независимый финансовый аналитик Михаил Павлов заявил, что она очень быстро попадёт под антироссийские санкции.

Аналитик Павлов: новая платёжная система очень быстро попадёт под антироссийские санкции в случае появления
Фото: unsplash by Jonas Leupe is licensed under Unsplash License

По его словам, наличие нескольких платёжных систем может разнообразить конкуренцию, услуги, но сейчас санкции.

"И вероятность того, что новая платёжная система продержится, очень мала. Она попадет под санкции в данных условиях, думаю, очень быстро. Да, это может быть более современные технологии и новый механизм безопасности, можно приложить массу усилий, но опять таки ж, в данных условиях это невозможно и смысл в этом нет. Это точно будут санкции и трата больших денег", — сказал он.

Ранее вице-президент "Тинькофф" Сергей Хромов заявил, что крупные российские банки обсуждают создание платежной системы, которая могла бы стать альтернативой НСПК, протестировать гипотезы решили с обмена pay-сервисами. По его словам, создание альтернативной системы — большая история, которая требует огромных инвестиций, как финансовых, так и людских. 

Накануне сообщалось, что с 3 апреля 2024 года пользователи Samsung Pay больше не смогут добавлять или использовать банковские карты платежной системы "Мир" в приложении. Ранее добавленные карты также будут удалены.

До этого стало известно, что

Приложение Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.

 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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