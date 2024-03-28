"Попадёт под санкции очень быстро": В России не увидели смысла в создании альтернативы платёжной системы "Мир"

Аналитик Павлов: новая платёжная система очень быстро попадёт под антироссийские санкции в случае появления

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России нет смысла создавать ещё одну платёжную систему — альтернативу НСПК. В беседе с Pravda.Ru независимый финансовый аналитик Михаил Павлов заявил, что она очень быстро попадёт под антироссийские санкции.

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По его словам, наличие нескольких платёжных систем может разнообразить конкуренцию, услуги, но сейчас санкции.

"И вероятность того, что новая платёжная система продержится, очень мала. Она попадет под санкции в данных условиях, думаю, очень быстро. Да, это может быть более современные технологии и новый механизм безопасности, можно приложить массу усилий, но опять таки ж, в данных условиях это невозможно и смысл в этом нет. Это точно будут санкции и трата больших денег", — сказал он.

Ранее вице-президент "Тинькофф" Сергей Хромов заявил, что крупные российские банки обсуждают создание платежной системы, которая могла бы стать альтернативой НСПК, протестировать гипотезы решили с обмена pay-сервисами. По его словам, создание альтернативной системы — большая история, которая требует огромных инвестиций, как финансовых, так и людских.

Накануне сообщалось, что с 3 апреля 2024 года пользователи Samsung Pay больше не смогут добавлять или использовать банковские карты платежной системы "Мир" в приложении. Ранее добавленные карты также будут удалены.

До этого стало известно, что

Приложение Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.