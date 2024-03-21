Зеленая повестка в России. Что такое зеленая экономика?

5 принципов зеленой экономики

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Открывая новую эру устойчивого развития, стратегия зеленого перехода становится все более актуальной для многих стран. За последние несколько лет концепция устойчивого развития получила новый импульс, побудив различные страны, включая Россию, принять свои собственные стратегии по достижению углеродной нейтральности на долгосрочную перспективу.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generi

Пятёрка принципов зеленой экономики помогает ориентироваться в этом сложном процессе.

Зеленая экономика нацелена на удовлетворение потребностей всех людей, сосредотачиваясь на социальном, физическом и природном капитале. Это создает новые возможности для развития экологически чистых предприятий и рабочих мест, основанных на коллективных действиях и индивидуальных выборах каждого.

Зеленая экономика стремится к равенству внутри поколений и между ними, обеспечивая инклюзивность, справедливое распределение выгод и издержек, а также сокращение неравенства.

Зеленая экономика призвана защищать и восстанавливать природные ресурсы, инвестируя в биоразнообразие, почву, воду и воздух.

Зеленая экономика нацелена на устойчивое потребление и производство, ограничивая использование природных ресурсов до уровня, приемлемого для планеты. Установление минимальных стандартов потребления и учет реальных издержек общества помогают снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Зеленая экономика требует прозрачности, общественного участия, демократической подотчетности и свободы от коррупции в принятии решений. Интегрированные институты, основанные на фактических данных и междисциплинарном подходе, играют ключевую роль в создании устойчивой и справедливой экономической модели.