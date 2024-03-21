Страны Европы требуют запретить импорт российского зерна из-за "морального обязательства": недовольны они и зерном из Белоруссии

Как сообщает издание EADaily, министерства сельского хозяйства Польши, Чехии и стран Балтии выступили с инициативой официального и законодательно закрепленного запрета на импорт российского зерна в страны Евросоюза.
Пять государств, негативно настроенных к продукции из России, напомнили ЕС о своем "моральном обязательстве" ограничивать импорт. Особое внимание было уделено тому факту, что часть поставляемого российского зерна, по мнению министерств, может быть "украдена из Украины".
Кроме того, они выразили недовольство и продукцией, выращенной в Белоруссии.
В своем совместном обращении пять ведомств призвали Европейскую комиссию разработать законопроект, ограничивающий импорт зерна из России и Белоруссии в страны Евросоюза.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.