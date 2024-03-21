Страны Европы требуют запретить импорт российского зерна из-за "морального обязательства": недовольны они и зерном из Белоруссии

Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает издание EADaily, министерства сельского хозяйства Польши, Чехии и стран Балтии выступили с инициативой официального и законодательно закрепленного запрета на импорт российского зерна в страны Евросоюза.

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Пять государств, негативно настроенных к продукции из России, напомнили ЕС о своем "моральном обязательстве" ограничивать импорт. Особое внимание было уделено тому факту, что часть поставляемого российского зерна, по мнению министерств, может быть "украдена из Украины".

Кроме того, они выразили недовольство и продукцией, выращенной в Белоруссии.

В своем совместном обращении пять ведомств призвали Европейскую комиссию разработать законопроект, ограничивающий импорт зерна из России и Белоруссии в страны Евросоюза.