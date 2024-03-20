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Европа пытается давить на Россию: ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из РФ

Еврокомиссия введет пошлину на пшеницу из России

1:09
Экономика

По информации, опубликованной во вторник, 19 марта, Financial Times (FT), Европейская комиссия планирует в ближайшее время установить пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.

Еврокомиссия введет пошлину на пшеницу из России
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Кроме того, также будет установлено введение пошлин на семена масличных культур и продукты их переработки в размере 50%.

Согласно источникам издания, введение пошлин на зерно из России и Белоруссии может привести к повышению цен не менее чем на 50% и уменьшить спрос на данный продукт до нуля. Эксперты, опрошенные изданием РБК, считают, что для российских экспортеров данное решение не станет критическим.

Представитель Союза экспортеров зерна, Эдуард Зернин, отмечает, что для России возможно будет достаточно легко перенаправить объемы поставок зерна, которые ранее поступали в Европу, на другие более перспективные рынки, такие как Ближний Восток и Африка. По мнению главы Союза экспортеров зерна, никто не понесет серьезных потерь от возможного запрета на российский экспорт сельхозпродукции со стороны России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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