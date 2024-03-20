Европа пытается давить на Россию: ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из РФ

По информации, опубликованной во вторник, 19 марта, Financial Times (FT), Европейская комиссия планирует в ближайшее время установить пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.
Кроме того, также будет установлено введение пошлин на семена масличных культур и продукты их переработки в размере 50%.
Согласно источникам издания, введение пошлин на зерно из России и Белоруссии может привести к повышению цен не менее чем на 50% и уменьшить спрос на данный продукт до нуля. Эксперты, опрошенные изданием РБК, считают, что для российских экспортеров данное решение не станет критическим.
Представитель Союза экспортеров зерна, Эдуард Зернин, отмечает, что для России возможно будет достаточно легко перенаправить объемы поставок зерна, которые ранее поступали в Европу, на другие более перспективные рынки, такие как Ближний Восток и Африка. По мнению главы Союза экспортеров зерна, никто не понесет серьезных потерь от возможного запрета на российский экспорт сельхозпродукции со стороны России.
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