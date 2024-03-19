Кредитные обязательства останутся: эксперт рассказал россиянам, что делать в случае закрытия банка

Эксперт Лашко: в случае закрытия банка кредитные обязательства все равно придется исполнять

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый эксперт Алексей Лашко подчеркнул, что в случае, если банк закрывается, клиент все равно должен исполнять свои кредитные обязательства полностью.

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По его словам, суммы штрафов и просрочек сохраняются на том же уровне, даже при ликвидации банка, как сообщило агентство "ФедералПресс".

Ликвидатор, обычно выступающий в роли Агентства по страхованию вкладов, предоставляет заемщику новые реквизиты для погашения задолженности. Просрочка может стать поводом для обращения в суд.

Эта ситуация особенно неудобна для корпоративных займов, поскольку длительные процедуры могут затруднить возможность клиента получить новые кредиты, пояснил эксперт.