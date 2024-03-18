Установлен новый рекорд: цена нефти марки Brent превысила отметку в 86 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялась выше $86

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,81% и достигла отметки в $86,03 за баррель к 11:31 по московскому времени.

Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Последний раз цена на баррель Brent превышала $86 более четырех месяцев назад — 6 ноября 2023 года.

По информации, опубликованной агентством Bloomberg, рост цен на нефть обусловлен благоприятными макроэкономическими показателями из Китая, которые превзошли прогнозы рынка. Согласно отчету китайского правительства, объем переработанной нефти в стране за январь-февраль 2024 года составил 118,76 миллиона тонн, установив новый рекорд.

Эти данные означают значительный рост в объеме переработки нефти в Китае, что, в свою очередь, сказывается на международных ценах на нефть.