Установлен новый рекорд: цена нефти марки Brent превысила отметку в 86 долларов за баррель

Согласно данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,81% и достигла отметки в $86,03 за баррель к 11:31 по московскому времени.
Последний раз цена на баррель Brent превышала $86 более четырех месяцев назад — 6 ноября 2023 года.
По информации, опубликованной агентством Bloomberg, рост цен на нефть обусловлен благоприятными макроэкономическими показателями из Китая, которые превзошли прогнозы рынка. Согласно отчету китайского правительства, объем переработанной нефти в стране за январь-февраль 2024 года составил 118,76 миллиона тонн, установив новый рекорд.
Эти данные означают значительный рост в объеме переработки нефти в Китае, что, в свою очередь, сказывается на международных ценах на нефть.
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