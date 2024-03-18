Цены на молочную продукцию могут вырасти выше средней инфляции

Россиян предупредили о росте цен на молоко и молочную продукцию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Ольга Лебединская предупредила о возможном повышенном росте на молоко и молочную продукцию, который составит к осени 2024 года от 7 до 10 % в годовом выражении. Этот показатель выше продуктовой инфляции.

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Рост цен на молоко связывается с несколькими факторами. Во-первых, это сезонный рост спроса на молоко, который выше летом, чем зимой. Во-вторых, сказывается рост цен на технологическое обеспечение производства молочной продукции. Экономист Антон Лазаревский отмечает, что рост цен на молочную продукцию может быть связан с ростом цен на корма в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Однако в любом случае следует помнить, что молоко (не выше 3,2% жирности) и молочная продукция являются продуктами первой необходимости, и потому правительство может установить запрет на рост цен в случае необходимости.