Еще два бренда могут появиться в списке параллельного импорта

Компанию Tefal собираются добавить в список параллельного импорта

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России при "стопе" поставок товаров брендов Tefal и Rowenta, их внесут в список для параллельного импорта. Об этом сообщили РИА Новости.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta подписали с партнерами из других государств моратории на реэкспорт электроники в РФ.

"Tefal и Rowenta не добавлены в механизм параллельного импорта. Если поставки прекратятся, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", — заявили в Минпромторге.

Напомним, что параллельный импорт — это ввоз товара в страну, который ввели в оборот в другой стране, без разрешения правообладателя. В настоящее время в РФ очень актуальна такая практика в связи с антироссийскими санкциями.