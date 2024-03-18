Еще два бренда могут появиться в списке параллельного импорта

В России при "стопе" поставок товаров брендов Tefal и Rowenta, их внесут в список для параллельного импорта. Об этом сообщили РИА Новости.
Компании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta подписали с партнерами из других государств моратории на реэкспорт электроники в РФ.
"Tefal и Rowenta не добавлены в механизм параллельного импорта. Если поставки прекратятся, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", — заявили в Минпромторге.
Напомним, что параллельный импорт — это ввоз товара в страну, который ввели в оборот в другой стране, без разрешения правообладателя. В настоящее время в РФ очень актуальна такая практика в связи с антироссийскими санкциями.
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