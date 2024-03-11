Открыть свое дело за пару кликов: как оформить статус самозанятого через Госуслуги

Для тех, кто решил начать свой бизнес и зарегистрироваться в качестве самозанятого, портал Госуслуг предлагает удобную процедуру онлайн-регистрации.
Чтобы начать этот процесс, необходимо войти под своей учетной записью на портале Госуслуг.
После входа в личный кабинет следует выбрать соответствующую услугу — "Регистрация в качестве самозанятого". Затем необходимо проверить и подтвердить корректность сведений из паспорта и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Далее следует выбрать регион, в котором планируется осуществлять деятельность. После этого подготовленное заявление следует отправить в налоговую службу через портал Госуслуг.
Простой и понятный процесс регистрации в качестве самозанятого позволяет предпринимателям без лишних хлопот начать свое дело.
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