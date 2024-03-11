ЕС: ситуация с импортом продуктов из России постоянно находится под наблюдением Еврокомиссии

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В Европейском союзе обсудили возможность применения санкций в отношении российской агропродукции

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Экономика

Представитель Европейского союза высказал свою позицию относительно возможных санкций против России и Белоруссии как поставщиков сельхозпродукции. Было отмечено, что Еврокомиссия непрерывно отслеживает обстановку на рынках, исходя из чего и примет решение о возможных санкциях в отношении сельхозпродукции из РФ и Белоруссии.

В Европейском союзе обсудили возможность применения санкций в отношении российской агропродукции
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", — ответил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Ранее руководство Польши заявило о намерении изучить опыт Латвии, где был введен запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии путем внесения некоторых изменений в закон о развитии села и сельского хозяйства.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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