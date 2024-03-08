Нидерланды, Колумбия и Эквадор лидеры мирового экспорта цветов

Названы лидеры 2023 года по экспорту цветов

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами в экспорте цветов, экспортировав продукцию на общую сумму 6,6 миллиарда долларов, согласно подсчетам РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.

Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов is licensed under CC0 1.0

Нидерланды доминировали в торговле цветами, продав 552 тысячи тонн на сумму 4,6 миллиарда долларов. Колумбия и Эквадор также вошли в тройку лидеров, экспортировав 143 тысячи тонн на 1,1 миллиарда долларов и 181 тысячу тонн на 987 миллионов долларов соответственно.

Кения и Нигерия заняли места в пятерке крупнейших экспортеров с показателями в 387 миллионов долларов (64 тысячи тонн) и 157 миллионов долларов (97 тысяч тонн) соответственно.

В десятку лидеров также вошли Италия (126 миллионов долларов, 16 тысяч тонн), Китай (110 миллионов долларов, 34 тысячи тонн), Канада (109 миллионов долларов, 34 тысячи тонн), Малайзия (76 миллионов долларов, 23 тысячи тонн) и ЮАР (61 миллион долларов, 8 тысяч тонн).

Среди лидеров экспорта Нигерия продемонстрировала самый значительный рост — в четыре раза, в то время как Колумбия, Кения и Китай сократили свои поставки на 49%, 38% и 32% соответственно.

Эстония, Намибия, Тунис, Тринидад и Тобаго и Ирландия продемонстрировали впечатляющий рост экспорта цветов, увеличив свои объемы в 86, 85, 35, 19 и 13 раз соответственно.

Россия экспортировала цветов на сумму в 40 тысяч долларов, причем большая часть поставок (86%) была направлена в Армению.