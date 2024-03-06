Российские производители в выигрышной позиции: импортные вина могут существенно подорожать

В РФ ожидают рост популярности вин местных производителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к правительству и Госдуме с просьбой рассмотреть возможность увеличения пошлин на импортные вина до 200 процентов.

Фото: freepik.com

Это решение может повлечь существенное подорожание иностранной продукции из стран Европы на российском рынке.

С 1 сентября планируется установить квоту на российское вино в магазинах на уровне 20 процентов, а в ресторанах и кафе — на 50 процентов. Такие меры направлены на поддержку российских производителей вин.

Исполнительный директор АВВР Алексей Плотников отметил, что подобные инициативы готовились задолго до их официального обсуждения. Уже в июне было предложено увеличить минимальные таможенные пошлины до 50 процентов, а также ввести запрет на импорт алкогольной продукции из стран, не являющихся дружественными России.