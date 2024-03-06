В Индии прокомментировали сообщения о якобы проблемах с нефтью из России

Секретарь индийского министерства энергетики Панкадж Джейн сообщил, что импорт энергоресурсов из России остаётся на прошлогоднем уровне.
По его словам, в 2024 году, как и годом ранее, Индия импортирует от одного до 1,4 миллиона баррелей российской нефти. Общий объём закупок нефти, отметил индийский чиновник, составляет пять миллионов баррелей в сутки, сообщает ТАСС.
Таким образом, порядка 22-27 процентов индийского рынка занимает российская нефть. Различия в объёмах поставок зависят от сезона, они не связаны с западными ограничениями.
Ранее западная пресса неоднократно сообщала о проблемах с экспортом российской нефти в Индию из-за санкционного давления США. в частности, много материалов на эту тему было опубликовано агентствами Bloomberg и Reuters.
По словам представителя Минэнерго Индии, эти СМИ делают сенсацию из некоторых новостей.
Стоит заметить, на дня агентство Reuters сообщило о том, что два индийских нефтеперерабатывающих предприятия рассматривают возможность покупки у Saudi Aramco дополнительных объёмов нефти.
Одной из причин было названо то, что Индия при покупке российской легкой малосернистой нефти марки "Сокол" сталкивается с проблемами при проведении платежей.
В самой Индии неоднократно подчёркивали, что будут покупать нефть там, где это будет наиболее выгодно в данное конкретное время.
Напомним, это государство стало одним из крупнейших покупателей российской нефти. При этом продукты нефтепереработки — бензин, дизель — поставляются с индийских НПЗ в том числе в страны Евросоюза и США.
Которые, напомним, не только установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём (60 долларов за баррель), но и ввели эмбарго на поставки как самой нефти, так и нефтепродуктов.
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