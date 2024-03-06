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В Индии прокомментировали сообщения о якобы проблемах с нефтью из России

Индия ответила на сообщения о якобы проблемах с поставками российской нефти

1:55
Экономика

Секретарь индийского министерства энергетики Панкадж Джейн сообщил, что импорт энергоресурсов из России остаётся на прошлогоднем уровне.

Индия ответила на сообщения о якобы проблемах с поставками российской нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, в 2024 году, как и годом ранее, Индия импортирует от одного до 1,4 миллиона баррелей российской нефти. Общий объём закупок нефти, отметил индийский чиновник, составляет пять миллионов баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Таким образом, порядка 22-27 процентов индийского рынка занимает российская нефть. Различия в объёмах поставок зависят от сезона, они не связаны с западными ограничениями.

Ранее западная пресса неоднократно сообщала о проблемах с экспортом российской нефти в Индию из-за санкционного давления США. в частности, много материалов на эту тему было опубликовано агентствами Bloomberg и Reuters.

По словам представителя Минэнерго Индии, эти СМИ делают сенсацию из некоторых новостей.

Стоит заметить, на дня агентство Reuters сообщило о том, что два индийских нефтеперерабатывающих предприятия рассматривают возможность покупки у Saudi Aramco дополнительных объёмов нефти.

Одной из причин было названо то, что Индия при покупке российской легкой малосернистой нефти марки "Сокол" сталкивается с проблемами при проведении платежей.

В самой Индии неоднократно подчёркивали, что будут покупать нефть там, где это будет наиболее выгодно в данное конкретное время.

Напомним, это государство стало одним из крупнейших покупателей российской нефти. При этом продукты нефтепереработки — бензин, дизель — поставляются с индийских НПЗ в том числе в страны Евросоюза и США.

Которые, напомним, не только установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём (60 долларов за баррель), но и ввели эмбарго на поставки как самой нефти, так и нефтепродуктов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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