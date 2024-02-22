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Олег Артюков
В Китае рассказали о нервной реакции Блинкена и Бербок на вопрос о российской нефти

Sohu: Блинкен нервно отреагировал на слова главы МИД Индии про российскую нефть

2:32
Экономика

Недавно в Германии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Несмотря на то, что Россия не была приглашена принять участие в этом мероприятии, она оказалась в центре внимания, поскольку большая часть обсуждений касалась именно неё, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Блинкен нервно отреагировал на слова главы МИД Индии про российскую нефть
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

В рамках конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провёл переговоры с коллегой из США Энтони Блинкеном*. И в ходе пресс-конференции по итогам переговоров индийскому министру был задан вопрос о поставках нефти из России в его страну.

Индийский дипломат в ответ удивился тому, почему покупку российской нефти представляют проблемой. Джайшанкар отметил, что Индия приобретает сырьё не только у России. И сотрудничество с Российской Федерацией не является чем-то необычным.

"Почему это должно быть проблемой? Я достаточно компетентен, чтобы иметь разнообразные варианты. Вам следует восхищаться мной, а не критиковать", — заявил глава индийского МИД.

В материале отмечается, что Блинкен внимательно выслушал своего коллегу, а когда Джайшанкар сказал, что не видит проблем в сотрудничестве с Россией, нервно засмеялся. Как и глава МИД Германии Анналена Бербок, которая находилась в зале, где проходила пресс-конференция.

Сложно сказать, стоило ли делать какие-то выводы из реакции госсекретаря и министра иностранных дел Германии.

Факт в том, что после того, как западные страны ввели санкции против России, Индия значительно увеличила закупки российской нефти. Действия Нью-Дели стали одной из причин, по которым западные ограничения не оказали ожидаемого эффекта.

Но собственно, это не новость, в том числе и для Запада. Европейские и американские эксперты ранее неоднократно говорили, что для большей эффективности санкций нужна их поддержка такими странами, как, например, Индия и Китай. 

Однако у этих государств - как, собственно, и многих других - собственный взгляд на происходящие в мире события.

В Индии даже заявляли, что весь мир должен быть благодарен за покупку этой страной российской нефти, поскольку это позволяет поддерживать цены на энергоресурсы на приемлемом уровне.

Кроме того, стоит ещё раз подчеркнуть, бензин и дизель, которые индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают из российской нефти, продаются в том числе в европейские страны и даже в Соединённые Штаты. Для которых, конечно, это тоже не секрет.

* Фото архивное

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия энтони блинкен анналена бербок
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