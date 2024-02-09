Почему в Токио не смогли предугадать реакцию России на политику Японии

Япония не смогла предугадать ответный ход России — Sohu

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На недавней пресс-конференции официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не намерена возвращаться к переговорам с Токио по мирному договору.

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Более того, Россия продолжит реагировать на все новые недружественные действия японских властей и будет использовать все доступные способы для принятия наиболее строгих контрмер, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Почему Захарова выступила с таким заявлением? Оно является ответом на "просьбы о понимании", которые поступают от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, считают автора материала (перевод "ИноСМИ").

На днях в ходе заседания в нижней палате парламента глава японского правительства заявил, что Токио желает подписать мирный договор с Москвой, однако планирует продолжать свой курс на введение антироссийских санкций и поддержку Украины.

"Мы будем продолжать наращивать санкции против Москвы и оказывать поддержку Киеву, но это не помешает нам прилагать усилия для разрешения территориального вопроса и не станет препятствием для заключения мира", — заявил Кисида.

Его высказывание противоречиво: с одной стороны, он выражает готовность к диалогу с Россией, а с другой стороны, не желает отказываться от действий, которые наносят ущерб её интересам. Что же стало причиной такой непоследовательности властей Японии?

В контексте украинского конфликта заявления любого государства или региона о военной поддержке Киева рассматриваются Москвой как провокация. Однако Япония делает не только это, но и без колебаний предлагает России вести мирные переговоры.

Маловероятно, что кто-то другой на месте России стал бы терпеть подобное. Очевидно, что в Токио не намерены в данной ситуации идти на уступки, протягивать руку Москве. И, может быть, японским официальным лицам было бы лучше промолчать? Зачем делать такие заявления?

Авторы материала полагают, что это своего рода попытка не допустить ещё большего охлаждения отношений между двумя странами (хотя куда уж дальше-то). Однако впечатления на Москву оно не произвело, что и подтверждает заявление официального представителя МИД России.