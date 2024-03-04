Нельзя продавать дешевле: Белоруссия с 1 марта повысила цены на продукты питания, поставляемые в Россию

Белоруссия повысила цены на продукты для России

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз Белоруссии повысил минимально допустимые цены на ряд продуктов питания и несколько видов пищевого сырья, поставляемых за рубеж по договорам внешней торговли.

В соответствии с постановлением белорусского Минсельхоза, с 1 марта вводятся новые лимиты предельных минимальных цен на молоко и сливки, сливочное масло, обычные сыры и сыры для плавления. Так, к примеру, сливочное масло с жирностью 80 и более процентов нельзя экспортировать по цене ниже 585 рублей за килограмм (ранее было 560 рублей). Цены на сыры всех видов выросли на пять рублей за килограмм и составляют теперь от 310 российских рублей для нежирных сортов до 405 рублей для сортов с жирностью 45% и выше.

Кроме того, повышены минимальные экспортные цены на другие виды продукции, всего девять позиций, для иных стран, в том числе — Грузии и государств, входящих в Евразийский экономический союз. По итогам 2023 года объемы экспорта белорусской сельхозпродукции в Россию составили около 6,5 миллиарда долларов.