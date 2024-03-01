Для упрощения коммуникации с пострадавшими клиентами в Киви-банке появились инструкции на узбекском и таджикском языках

Инструкции для клиентов Киви-банка на узбекском и таджикском языках появились в московском офисе кредитной организации в Северном Чертаново.
В случае проблем с возвратом средств, инструкции помогут клиентам правильно заполнить требование кредитора и предоставить необходимые документы. В Агентстве по страхованию вкладов отмечают, что размещение этих инструкций в офисе призвано облегчить коммуникацию с клиентами, обращающимися за возвратом средств.
Офис работает с 10:00 до 18:00, прием заявлений завершается в 17:30. С 29 февраля АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви-банка через банк-агент "Уралсиб".
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.