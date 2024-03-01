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Как вкладчикам "QIWI-Банка" вернуть свои деньги, объяснил эксперт по банротству

Эксперт по банкротству Кваша посоветовал клиентам "QIWI-Банка" обратиться с заявлением в банк для получения выплат

1:04
Экономика

Эксперт по банкротству Дмитрий Кваша рассказал вкладчикам обанротившегося "QIWI-Банка", как получить свои деньги.

Эксперт по банкротству Кваша посоветовал клиентам "QIWI-Банка" обратиться с заявлением в банк для получения выплат
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

21 февраля текущего года "QIWI-Банк" был лишён лицензии на осуществление банковской деятельности. Так как вклады физических лиц были застрахованы, то клиенты вправе расчитывать на выплаты.

Юрист Кваша уверен, что никаких сложностей в процессе возвращения денег не должно возникнуть.

"Схема компенсации указана в Сети, она довольно простая. Достаточно отправить заявку, после чего банк, который занимается компенсацией, рассматривает запрос, сверяет данные и запускает процесс", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Для получения средств нужно с паспортом обратиться с заявлением в банк-агент. Существует также круглосуточная горячая линия АСВ 8 (800) 200-08-05, которая призвана помочь физическим лицам в реализации их законного права. Деньги можно получить как наличными, так и переводом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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