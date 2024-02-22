Вернут ли вкладчикам "КИВИ Банка" их деньги, рассказал финансовый аналитик

Финансовый аналитик Беляев рассказал, что клиентам "КИВИ Банка" вернут застрахованную часть средств

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что клиенты "КИВИ Банка" вправе расчитывать на возвращение средств.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка". Вывод средств с электронных кошельков вкладчиков невозможен.

Эксперт отметил, что вклады граждан, согласно закону РФ, застрахованы на 1,4 миллиона рублей.

"Эти средства будет выплачивать государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов. Это совершенно отдельный от "КИВИ Банка" фонд", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Беляев рассказал, что деньги клиентам банка будут выплачивать через две недели после страхового случая.

Он подчеркнул, что вклады свыше 1,4 миллиона рублей вернуть будет затруднительно.