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Вернут ли вкладчикам "КИВИ Банка" их деньги, рассказал финансовый аналитик

Финансовый аналитик Беляев рассказал, что клиентам "КИВИ Банка" вернут застрахованную часть средств

0:49
Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что клиенты "КИВИ Банка" вправе расчитывать на возвращение средств.

Финансовый аналитик Беляев рассказал, что клиентам "КИВИ Банка" вернут застрахованную часть средств
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка". Вывод средств с электронных кошельков вкладчиков невозможен.

Эксперт отметил, что вклады граждан, согласно закону РФ, застрахованы на 1,4 миллиона рублей.

"Эти средства будет выплачивать государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов. Это совершенно отдельный от "КИВИ Банка" фонд", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Беляев рассказал, что деньги клиентам банка будут выплачивать через две недели после страхового случая.

Он подчеркнул, что вклады свыше 1,4 миллиона рублей вернуть будет затруднительно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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