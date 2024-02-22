Вернут ли вкладчикам "КИВИ Банка" их деньги, рассказал финансовый аналитик

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что клиенты "КИВИ Банка" вправе расчитывать на возвращение средств.
Банк России отозвал лицензию у "КИВИ Банка". Вывод средств с электронных кошельков вкладчиков невозможен.
Эксперт отметил, что вклады граждан, согласно закону РФ, застрахованы на 1,4 миллиона рублей.
"Эти средства будет выплачивать государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов. Это совершенно отдельный от "КИВИ Банка" фонд", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Беляев рассказал, что деньги клиентам банка будут выплачивать через две недели после страхового случая.
Он подчеркнул, что вклады свыше 1,4 миллиона рублей вернуть будет затруднительно.
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