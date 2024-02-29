Путин заявил, что Россия не должна начать "производить всё", но импорт должен быть сокращён

Президент России Владимир Путин призвал снизить долю импорта до 17%. Такую задачу глава государства поставил в ходе послания Федеральному собранию.
Как отметил российский лидер, указанных цифр Москва должна добиться к 2030 году. При этом задачи "производить всё" не ставится, однако надо больше выпускать потребительских товаров, лекарств, автомобилей и других продуктов.
Кроме того, президент потребовал, чтобы через 6 лет на российском рынке отечественных продуктов в сфере высоких технологий стало больше в 1,5 раза.
Напомним, сегодня Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.
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