Путин заявил, что Россия не должна начать "производить всё", но импорт должен быть сокращён

Путин потребовал снизить долю импорта до 17% к 2030 году

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство

Президент России Владимир Путин призвал снизить долю импорта до 17%. Такую задачу глава государства поставил в ходе послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как отметил российский лидер, указанных цифр Москва должна добиться к 2030 году. При этом задачи "производить всё" не ставится, однако надо больше выпускать потребительских товаров, лекарств, автомобилей и других продуктов.

Кроме того, президент потребовал, чтобы через 6 лет на российском рынке отечественных продуктов в сфере высоких технологий стало больше в 1,5 раза.

Напомним, сегодня Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.