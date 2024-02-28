США угрожают турецким бизнесменам блокировкой валютных операций из-за торговли с РФ

Aydınlık: компаниям в Турции могут запретить валютные операции из-за торговли с Россией

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Соединенных Штатов Америки пригрозили бизнесу в Турции блокировкой валютных операций из-за торговли с Российской Федерацией. Из-за этого банки страны практически перестали проводить торговые платежи с РФ.

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Дипломаты посольства и Генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле стали посещать местные компании и финансовые учреждения, предупреждая их о возможных санкциях из-за торговых связей с Россией",— пишет турецкое издание Aydınlık.

Бизнесмены сообщили, что иностранная валюта из России была задержана в банках, также прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания.

"Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки",— приводит агентство РИА Новости слова из статьи.

Напомним, что 1 января экспортеры в Турции стали получать отказы банков принимать денежные переводы из РФ.