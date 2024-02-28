США угрожают турецким бизнесменам блокировкой валютных операций из-за торговли с РФ

Власти Соединенных Штатов Америки пригрозили бизнесу в Турции блокировкой валютных операций из-за торговли с Российской Федерацией. Из-за этого банки страны практически перестали проводить торговые платежи с РФ.
"Дипломаты посольства и Генерального консульства США в Анкаре и Стамбуле стали посещать местные компании и финансовые учреждения, предупреждая их о возможных санкциях из-за торговых связей с Россией",— пишет турецкое издание Aydınlık.
Бизнесмены сообщили, что иностранная валюта из России была задержана в банках, также прекращены платежи за товары, кроме продуктов питания.
"Угроза заключается в отключении проведения свопов через банки",— приводит агентство РИА Новости слова из статьи.
Напомним, что 1 января экспортеры в Турции стали получать отказы банков принимать денежные переводы из РФ.
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