Российская валюта укрепилась после беседы Карлсона с Путиным

Рубль вырос после выхода интервью журналиста США Карлсона с президентом РФ Путиным

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На открытии валютных торгов на Московской бирже курс рубля укрепился. Триггером послужило интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, передаёт "Московский Комсомолец".

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Курс доллара в моменте опускался до 90,54 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%). Но в процессе торгов рубль стал показывать небольшое снижение. В 9:35 мск "американец" стоил 91,04 рубля (+0,22%), евро продавался по 98,2 рубля (-0,06%).

В ходе нашумевшего интервью, которое экс-ведущий Fox News опубликовал в соцсетях, российский лидер обсудил причины конфликта на Украине и цели России в специальной военной операции.