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В Россию начались поставки бананов из Индии

Эквадор заменит Индия? У России появилась альтернатива в импорте бананов

1:54
Экономика

Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что правительство страны уже представило техническое обоснование, необходимое для пересмотра ограничений на импорт бананов со стороны российского фитосанитарного ведомства.

Эквадор заменит Индия? У России появилась альтернатива в импорте бананов
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Россельхознадзор, выразив беспокойство по поводу ситуации с поставками бананов из Эквадора, в которых были была обнаружена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства этого южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортёров, сообщает РИА "Новости".

Гарсия подчеркнула, что правительство Эквадора стремится разобраться с ситуацией с технической точки зрения и уверено в своей способности опровергнуть любые возражения против экспорта бананов из страны.

По её словам, вся соответствующая документация была представлена российской стороне.

Между тем, во вторник в Россельхознадзоре сообщили, что в январе этого года из Индии в Россию была поставлена первая партия бананов.

"Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Индийские коллеги отметили, что итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля. Далее объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", — отмечалось в сообщении ведомства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна вырастила их 33 млн тонн. На втором месте — Китай (12 млн тонн), на третьем — Индонезия (8,7 млн тонн).

Эквадор же является крупнейшим поставщиком бананов в России, до полутора миллионов тонн ежегодно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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