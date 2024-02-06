В Россию начались поставки бананов из Индии

Эквадор заменит Индия? У России появилась альтернатива в импорте бананов

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что правительство страны уже представило техническое обоснование, необходимое для пересмотра ограничений на импорт бананов со стороны российского фитосанитарного ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Россельхознадзор, выразив беспокойство по поводу ситуации с поставками бананов из Эквадора, в которых были была обнаружена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства этого южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортёров, сообщает РИА "Новости".

Гарсия подчеркнула, что правительство Эквадора стремится разобраться с ситуацией с технической точки зрения и уверено в своей способности опровергнуть любые возражения против экспорта бананов из страны.

По её словам, вся соответствующая документация была представлена российской стороне.

Между тем, во вторник в Россельхознадзоре сообщили, что в январе этого года из Индии в Россию была поставлена первая партия бананов.

"Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Индийские коллеги отметили, что итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля. Далее объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", — отмечалось в сообщении ведомства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна вырастила их 33 млн тонн. На втором месте — Китай (12 млн тонн), на третьем — Индонезия (8,7 млн тонн).

Эквадор же является крупнейшим поставщиком бананов в России, до полутора миллионов тонн ежегодно.