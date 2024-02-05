Опытные хозяйки давно знают эти 4 продукта, которые разоряют семьи, хотя вроде речь идёт о копейках

Ловушки экономии: продукты, которые кажутся дешевыми, но разоряют вас

В современном мире производители используют хитрости в упаковке товаров, создавая иллюзию экономии для покупателей, в то время как действительность может быть совсем иной. Существует список продуктов, которые, казалось бы, предназначены для экономии, но, по факту, могут оказаться довольно затратными.

Фото: flickr. com by sara marlowe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Специи: Почему их лучше выбирать внимательно?

Покупка специй в супермаркетах часто оказывается дорогой затеей, так как цены на них весомо завышены. Небольшая баночка с приправами может стать слишком дорогой. Маркетологический ход заключается в том, что после того, как вы уже приобрели все необходимые продукты для ужина, вероятно, вы не отправитесь в другой магазин в поисках более выгодных специй.

2. Кофейные автоматы: Насколько выгоден кофе из них на самом деле?

Кофе из автоматов может казаться более дешевым, чем в кофейне. Однако, если проследить путь кофейных зерен от куста до чашечки, станет ясно, что варить кофе дома обходится гораздо дешевле.

3. Томатная паста: Лучше варить дома, чем покупать в магазине?

Банка томатной пасты из супермаркета может быть использована всего лишь один раз, а затем забыта в холодильнике. При этом она часто содержит излишние добавки, такие как сахар, что может быть вредно для здоровья. Более выгодной альтернативой является покупка килограмма помидоров и приготовление домашней томатной пасты.

4. Готовые блюда: Чем опасен "быстрый перекус" в супермаркете?

Покупка готового блюда в супермаркете может показаться привлекательным вариантом, когда лень готовить. Однако, при ближайшем рассмотрении, такой перекус обходится намного дороже, чем приготовление еды дома из свежих продуктов.