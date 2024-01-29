В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна

Убытки гигантские, но зато назло России: в Нидерландах удивлены намерениями Латвии

Латвия до недавних пор играла важную роль в транзите российской продукции в Европу. За последние несколько лет ситуация существенно изменилась из-за санкций. Но не во всём.

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Например, в 2023 году поставки зерна из России через Латвию выросли в более чем в три раза. Но вскоре этот транзит может прекратиться, причём по инициативе властей прибалтийского государства.

Идею запрета российского импорта и транзита зерна активано продвигает министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс.

Однако если его инициатива будет одобрена, что убытки Латвии составят десятки миллионов евро. Порты страны могут потерять в этом случае до 60 миллионов евро, а железнодорожная отрасль — до 40 миллионов, отмечает голландское издание RailFreight.

"Бришкенс подчеркнул, что Латвия не может ввести такой запрет самостоятельно и ей придется найти союзников. Он связался со своими коллегами из стран Балтии и Финляндии, чтобы сформулировать общую позицию по этому вопросу", — говорится в материале.

По сути, Латвия готова пойти на громадные убытки для собственной экономики только лишь из желания навредить России. Полное отсутствие логики в подобных действиях удивило даже автора RailFreight.

В 2023 году Латвийская железная дорога сообщила о сокращении объёмов грузовых перевозок на 20-25 процентов из-за сокращения торговли с Россией. Отказ от российского зерна может усугубить эти проблемы.

Но Каспарс Бришкенс, хоть и министр транспорта, о том совершенно не думает. Впрочем, это проблемы Латвии.