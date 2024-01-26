Названы причины, по которым ЕС вряд ли решится на заморозку российских активов

Al Arabiya: ЕС вряд ли решится на конфискацию российских активов

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокопоставленные представители Евросоюза считают маловероятной конфискацию замороженных активов российского Центробанка, несмотря на намерения G7 обсудить законность подобного шага на предстоящей встрече в феврале, говорится в материале телеканала Al Arabiya.

Фото: Pixabay.com

Государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Япония заморозили в общей сложности около 300 миллиардов долларов. Примерно 200 миллиардов долларов из этой суммы находятся в Европе, преимущественно на счетах в бельгийской компании Euroclear.

Рассмотрение вопроса о конфискации российских средств увязывается с проблемами в США, где не могут прийти к согласию насчёт дополнительных 61 миллиарда долларов помощи Украине.

Евросоюз также сталкивается с трудностями в достижении соглашения о пакете помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро (54,36 миллиарда долларов) до 2027 года. Хотя говорится о том, что вопрос решат 1 февраля, на встрече лидеров стран сообщества.

По мнению ряда западных экспертов, что конфискация российских активов с последующим их передачей Украине могла бы снизить давление на Запад в вопросе военного финансирования. Ну то есть решить проблемы с финансированием за счёт российских активов.

Тем не менее, европейские чиновники считают этот вариант слишком рискованным с точки зрения юридической легитимности, говорится в материале Al Arabiya (перевод "ИноСМИ").

Один из высокопоставленных чиновников, знакомый с ходом переговоров, подчеркнул отсутствие согласия между странами-членами Евросоюза относительно конфискации активов. Например, иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил Reuters, что относится к обсуждению этого вопроса с "большой осторожностью".

Европейские чиновники выражают беспокойство не только относительно юридической законности такой беспрецедентной конфискации суверенных активов, но и относительно потенциальных последствий для евро. Инвесторы могут отказаться от евроактивов из-за опасений, что их средства также могут быть конфискованы.

Вместо конфискации российских активов правительства стран Евросоюза, вероятно, поддержат предложение Европейской комиссии о получении только прибыли от этих активов, оставив основную сумму нетронутой.

По словам чиновников, это предложение позволит получить 15-17 миллиардов евро в течение четырёх лет, которые могут быть направлены Украине.

Но ранее против этого активно возражал Европейский центробанк, да и в некоторых странах ЕС тоже были сомнения. Но возможно, что сейчас они уже поменяли свою точку зрения на сей счёт.